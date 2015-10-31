Перевертайло: «У «Уфы» есть потенциал»

Главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло поделился впечатлениями от матча 14-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с ЦСКА (0:2). По словам специалиста, встреча прошла с большим преимуществом армейского клуба.



«ЦСКА заслуженно победил. Игра дала мне много информации и реальную оценку функционального и технико-тактического состояния команды. Не получилось сегодня взаимодействие в атаке, выход из-под прессинга был некачественным. Поэтому и имели всего несколько возможностей создать какую-то угрозу воротам соперника. С командой работаю недавно, всего 10 дней. Есть потенциал, который можно развивать», – сказал Перевертайло.