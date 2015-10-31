АПЛ. «Арсенал» разгромил «Суонси», Рондон снова забил и другие результаты

В рамках 11-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» и «МЮ» завершили встречу с нулями на табло «Селхарст Парк». Еще один клуб из Манчестера – «Манчестер Сити» – только в концовке сумел дожать «Норвич».

Помимо «МЮ» и «Кристал Пэлас» к нулевой ничьей свою игру свели «Ньюкасл» и «Сток». «Арсенал» же в гостях непринужденно разобрался со «Суонси» – 3:0. «Уотфорд» благодаря дублю Игало добыл победу над «Вест Хэмом». А в самой результативной встрече субботнего вечера «Вест Бромвич» не сумел справиться с «Лестером» – 2:3.

Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 0:0 Текстовый онлайн матча

Манчестер Сити – Норвич – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Отаменди, 65; 1:1 – Джером, 83; 2:1 – Туре, 88 (с пенальти).

Ньюкасл – Сток – 0:0

Суонси – Арсенал – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Жиру, 49; 0:2 – Косьельни, 68; 0:3 – Кэмпбелл, 73.

Уотфорд – Вест Хэм – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Игало, 39; 2:0 – Игало, 48.

Вест Бромвич – Лестер – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Рондон, 30; 1:1 – Махрез, 57; 1:2 – Махрез, 65; 1:3 – Варди, 77; 2:3 – Ламберт, 84 (с пенальти).

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