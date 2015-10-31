ЦСКА – «Уфа». Онлайн-трансляция

Армейцы оступились в матче минувшего тура в Грозном, но благодаря ничьей с «Тереком» только увеличили свое преимущество от «Локомотива», который проиграл дома «Ростову».Предстоящий матч вряд ли вызывает серьезные опасения у болельщиков ЦСКА. «Уфа» после смены тренера, хоть и победила на своем поле «Крылья» и «СКА-Энергию», однако серьезных изменений в игре новому наставнику команды Евгению Перевертайло добиться за столь короткий период крайне сложно.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Уфа». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 14:30, не пропустите!