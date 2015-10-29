Райола: «Ибрагимович сильнее Роналду и Месси»

Агент нападающего "ПСЖ" Златана Ибрагимовича Мино Райола поделился мнением о будущем своего клиента. По словам специалиста, каждое трансферное окно шведа хотят заполучить порядка тридцати клубов.



"Многие клубы хотят заполучить Ибрагимовича, но сейчас нас этот вопрос не волнует. У него контракт с "ПСЖ", мы еще ни с кем не договаривались. А так, да – многие хотят видеть у себя такого игрока, потому что он отличный форвард.



Но это не значит, что он не останется в "ПСЖ". В этом сезоне он никуда не уйдет, летом, возможно, тоже. На мой взгляд, Златан по-прежнему самый мощный и совершенный форвард в мире. Ибрагимович сильнее Роналду и Месси", – сказал Райола.