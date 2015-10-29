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Райола: «Ибрагимович сильнее Роналду и Месси»

29 октября 2015, 08:59
16

Агент нападающего "ПСЖ" Златана Ибрагимовича Мино Райола поделился мнением о будущем своего клиента. По словам специалиста, каждое трансферное окно шведа хотят заполучить порядка тридцати клубов.

"Многие клубы хотят заполучить Ибрагимовича, но сейчас нас этот вопрос не волнует. У него контракт с "ПСЖ", мы еще ни с кем не договаривались. А так, да – многие хотят видеть у себя такого игрока, потому что он отличный форвард.

Но это не значит, что он не останется в "ПСЖ". В этом сезоне он никуда не уйдет, летом, возможно, тоже. На мой взгляд, Златан по-прежнему самый мощный и совершенный форвард в мире. Ибрагимович сильнее Роналду и Месси", – сказал Райола.

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 Франция ПСЖ Месси Лионель Роналду Криштиану Ибрагимович Златан Райола Мино
Комментарии (16)
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MagicArs
1446101835
Как центральный форвард он действительно лучший в мире, прекрасные удары с обеих ног, головой, выбор позиции, техника, силовая борьба - все на высшем уровне. Но в целом, конечно, проигрывает КриРо и Месси.
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Yellow 91
1446102131
Ибрагимович сильнее Роналду и Месси", – сказал Райола.- так конечно, каратист, обоим пизды даст))))
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Alex3920486
1446106645
Не, он сильнее играть в х-бокс (фифа), а так, просто глупо сравнивать центр-форворда с созидателями.... Это все равно, что сравнивать Дзюбу и Халка...
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coocoo
1446107880
жаль не с Буффоном сравнил
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астраханец
1446108236
Цену поднимает
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Antilimit
1446117334
Если учесть что Месси в лазарете-да.
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Рулон Обоев
1446118956
....вместе взятых
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джон базелон
1446119382
Что ещё можно услышать от своего агента,глупо про своего клиента говорить по другому!
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_____MAKC_____
1446121223
Он покурил перед интервью и при чем много!!!
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Недовольный
1446123033
Походу жир из третьего подбородка Райолы распространился на его единственную головную извилину.Лучше бы на диету сел,а то скоро таким макаром скажешь что Ибра,Пеле и Марадона это лучшее трио нападающих в мировом футболе)
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