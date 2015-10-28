Виллаш-Боаш: «Интерес к Фалькао был летом, но помешал лимит Мутко»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал информацию об интересе петербургского клуба к форварду «Челси» Радамелю Фалькао.

«Игрока такого уровня сложно пригласить в Россию, особенно с учетом тех изменений в правилах лимита, которые были произведены, и ограниченном количестве мест в команде. Интерес к нему был летом, но за неделю до старта правила изменились, а за ними изменилась и ситуация, так что очень маловероятно, что теперь это произойдет. Не будем забывать о Дзюбе, он забил два мяча и в целом много забивает в клубе и сборной. Он заслуживает уважения. Со стороны Фалькао же есть и вопрос финансовых запросов игрока. Так что с учетом всех этих фактов, лимита, решения, принятого господином Мутко для развития чемпионата, переход игрока такого уровня к нам сложно себе представить», - заявил Виллаш-Боаш.