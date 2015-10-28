Кубок английской лиги. Поражения «Арсенала» и «Челси» и другие результаты

В матче 1/8 Кубка английской лиги «Шеффилд» разгромил «Арсенал» со счетом 3:0. Отличились Уоллес, Жоао и Хатчинсон.
Судьба еще трех встреч решилась в сериях пенальти: «Челси» уступил «Стоку», «Эвертон» обыграл «Норвич», «Халл» оказался сильнее «Лестера»
Кубок английской лиги. 1/8 финала
Голы: 1:0 – Уоллес, 28; 2:0 – Жоао, 40; 3:0 – Хатчинсон, 52.
Сток – Челси – 1:1 (0:0; 5:4 по пенальти)
Голы: 1:0 – Уолтерс, 52; 1:1 – Реми, 90.
Удаления: Брэдсли, 90.
Эвертон – Норвич – 1:1 (0:0; 4:3 по пенальти)
Голы: 0:1 – Бассонг, 51; 1:1 – Осман, 68.
Халл – Лестер – 1:1 (0:0; 5:4 по пенальти)
Голы: 0:1 – Махрез, 99; 1:1 – Эрнандес, 105.
Источник: Бомбардир.ру