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    Панов: «Фалькао не помешал бы «Зениту»

    Экс-форвард «Зенита» Александр Панов высказал свое мнение относительно перехода Радамеля Фалькао в питерский клуб. Ранее появилась информация, что колумбиец, принадлежащий «Монако», может пополнить ряды бело-голубых на правах аренды в зимнее трансферное окно.

    «Фалькао не помешал бы «Зениту». Другой вопрос, в какой форме сейчас находится нападающий. В последнее время он утратил блеск в игре и ушeл в тень, поэтому сейчас сложно сказать, насколько он продуктивен. Но если у «Зенита» Фалькао в резерве и его можно будет выпускать на замену, то это будет хорошим вариантом.

    Виллаш-Боаш сумеет вывести Фалькао на прежний уровень. Всe-таки российский чемпионат и Фалькао – разные вещи. Если выражаться образно, то это как футболисту из Премьер-Лиги играть во втором дивизионе. Фалькао – звезда, игрок международного уровня. Его проблема в том, что он мало выходит на поле и потерял игровой тонус. Если дать ему возможность сделать всe для того, чтобы он раскрепостился и смог заново поверить в свои силы, то Фалькао может родиться заново. Главный тренер «Зенита» этому поспособствует. В «Зените» сейчас хорошо играет Арeм Дзюба.

    Но возникает вопрос: на какой позиции будет выступать Фалькао, если будет играть за «Зенит»? Если не на острие атаки, а под нападающим, как Данни или Халк, тогда получится хороший атакующий трезубец – Данни, Халк, Фалькао, а на острие атаки – Артeм Дзюба. Наставник питерцев доверяет Артeму, если звал его в команду. Я предполагаю, что Фалькао будет играть на поле, но в роли оттянутого форварда.

    Не хочется говорить о том, что возможный приход в «Зенит» Фалькао является пиар-ходом, но это серьeзное приобретение, которое должно помочь репутации клуба. Приобретение Фалькао — покупка на перспективу, а не на сегодняшний день», — рассказал Панов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.10.2015 15:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 27 октября 2015, 19:40

      надо зинаиде губозакаточную машинку прикупить

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 27 октября 2015, 16:57

      Фалькао и Халк были лучшей связкой форвардов в истории футбола. Выступая за "Порту" - 72 мяча на двоих за чемпионат. Их игра вызывала просто восторг, поразительно, как они чувствовали друг друга, не глядя точно отдавали пас. Я давно предлагал Зениту это сделать, как только появилась возможность взять Фалькао, это ж очевидное, само собой напрашивалось восстановить пару. Надо брать! Чего думать?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4923

      neveldomha 27 октября 2015, 16:46

      Панов и российский футбол это вообще несовместимо.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 27 октября 2015, 16:41

      Фалькао к нам не поедет. Да и зачем брать в аренду игрока не в форме? Чтобы он набрал форму и ушел? А команде какая польза с него? Бред какой-то.

      0
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 27 октября 2015, 16:15

      Мутковский лимит не позволит Фалькао перейти в Зенит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Hiddink95 27 октября 2015, 16:14

      многовато будет. Как Рондон из аренды вернётся, Радамеля будет некуда девать, а от других легионеров Зенит пока не будет избавляться, ибо невыгодно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 27 октября 2015, 15:57

      Фалькао тне пойдёт к калоедам.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > Клим Чугункин. 27 октября 2015, 16:13

      Калоед твой рот

      1
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