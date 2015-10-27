Амелия: «Я ударил Бонеру и хотел добавить, но нас разняли»

Вратарь «Челси» и бывший голкипер «Милана» Марко Амелия рассказал о заключительном этапе итальянского периода своей карьеры.

«После церемонии открытия новой штаб-квартиры я и Эль-Шаарави подошли к фанатам, чтобы дать автографы, но больше никто из одноклубников не поддержал эту идею. Мы с директором клуба пробовали переубедить их, но они отказались, сославшись на плохое настроение. Когда мы зашли в автобус, Бонера произнес слова, которые меня задели. Я подбежал к нему и ударил. Хотел добавить еще, но ребята нас разняли. Сейчас между нами нет никаких разногласий – мы помирились», - поведал Амелия.

Также футболист коснулся своих взаимоотношений с Массимилиано Аллегри и Кларенсом Зеедорфом.

«Я был вторым вратарем после Абьятти, а на потяжении определенного периода регулярно выходил в старте. Но затем Аллегри усадил меня на скамейку, не объяснив своего решения. Решение об уходе из «Милана» я принял еще до того, как команду возглавил Зеедорф, однако ему удалось меня переубедить. Он был настоящим лидером, поэтому я решил отложить уход. Отставка Зеедорфа была большой ошибкой, ведь он сумел привнести в раздевалку дисциплину».

Кроме того, Амелия рассказал, зачем Жозе Моуринью позвал его в «Челси».

«У меня достаточно опыта, и Моуринью хотел, что бы я им поделился с вратарями «Челси». Все голкиперы этого клуба талантливы и обладают необходимыми для вратарей навыками, но они все еще молоды».

Футболист утверждает, что атмосфера внутри лондонского клуба нормальная.

«Это неправда, что тренеру приходится подавлять бунт в раздевалке. Мы – единое целое, хотя и переживаем не самые лучшие времена».