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    Калешин: «Без Бердыева не будет сильного «Рубина»

    Защитник «Краснодара», ранее выступавший за «Рубин», Виталий Калешин выразил мнение, что казанской команде было бы неплохо вернуть Курбана Бердыева, возглавляющего «Ростов», на пост главного тренера.

    «Говорил и продолжаю говорить: без Бердыева не будет сильного «Рубина». Только этот специалист мог стабильно держать команду вверху, только при Курбане Бекиевиче Казань регулярно боролась за медали, достойно выступала в Еврокубках. И сейчас Бердыев в очередной раз продемонстрировал свой высокий профессиональный уровень работой в «Ростове». Там футболисты подобраны, объективно говоря, менее классные, чем те, с которыми он работал в «Рубине», тем не менее, команда с Дона в чемпионате играет достаточно удачно и занимает место в верхней части таблицы.

    Мне не известны подробности ухода Курбана Бекиевича из Казани, не в курсе, насколько все серьезно там было. Но думаю, что если особого конфликта не было, власти Татарстана вполне могли бы задуматься и понять, что Бердыев – идеальный вариант главного тренера для «Рубина». Если Бердыев вернется в Казань, выиграет, считаю, от этого не только «Рубин», но и весь российский футбол, потому что в стране появится еще одна топовая команда, способная добиваться самых высоких целей», - сказал Калешин.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    26.10.2015 17:06
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 27 октября 2015, 13:34

      Российский футбол выиграет если топовая команда появиться в Ростове!!!

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 26 октября 2015, 23:31

      Все по делом, плачет теперь Рубин! Удачи Бердыеву!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 26 октября 2015, 19:44

      Бердыев топ тренер! Он как Венгер. Рубин большую глупость сделал, уволив его!

      0
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      Рейтинг: +10

      andronikkauffman21 26 октября 2015, 19:25

      пришли всякие питухи испортиди рубин

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      Рейтинг: +10

      andronikkauffman21 26 октября 2015, 19:24

      сила мля сила в бердыева была конь

      0
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      Рейтинг: +10

      andronikkauffman21 26 октября 2015, 19:23

      ты дурачело у тя поде дорожки разошлись в головке твоей

      0
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      Рейтинг: +10

      andronikkauffman21 26 октября 2015, 19:16

      придурки рубин раньше был при курбане ништяк он ушел полная параша

      0
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      Рейтинг: +10

      andronikkauffman21 26 октября 2015, 19:00

      ростов один кер еврокубах ни что

      -1
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      Рейтинг: +10

      andronikkauffman21 26 октября 2015, 19:00

      какой у чёрт ростов рубин надо подымать

      -1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > andronikkauffman21 27 октября 2015, 10:22

      какой черт казан, Ростов надо поднимать!

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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 26 октября 2015, 18:44

      Мы не против , только камни подводные есть.

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