Миланов: «В Грозном всегда тяжело играть»

Хавбек ЦСКА Георгий Миланов поделился впечатлениями о прошедшей встрече с "Тереком" в 13-ом туре РФПЛ. Игрок, не часто попадающий в стартовый состав своего клуба, подчеркнул, что всегда готов к выходу на поле.

"Игра получилась для нас тяжелой. В Грозном все игры складывались сложно. В прошлый раз выиграли 2:1, сейчас этого не получилось. Но мы уже набрали неплохое количество очков, все складывается хорошо.

У нас был хороший момент, но у них тоже. Следующий матч мы сыграем с "Уфой", там надо забивать. Ничего страшного не произошло, это была лишь одна игра, которая у нас не получилась.

В ПФК ЦСКА очень большая конкуренция, здесь сильные игроки. Я жду своего шанса и всегда готов на 100 процентов. Когда не играешь, тяжело держать спортивную форму. Но считаю, что отыграл хорошо.

Мы в тяжелом графике уже два месяца, и пока что матчи нам удавались хорошо. Надеюсь, что и предстоящая игра нам удастся, ведь у нас стоит цель выиграть кубок", – рассказал Миланов.