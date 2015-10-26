Иванов рассудит «Кубань» и «Спартак» в Кубке России

Сегодня были назначены судьи, которые будут работать на матчах 1/8 финала Кубка России. Полный список назначений выглядит следующим образом:

«Локомотив» (Москва) – «Амкар» (Пермь) – Сергей Куликов (Саранск)

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Тосно» – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

«Кубань» (Краснодар) – «Спартак» (Москва) – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

«Уфа» – «СКА-Энергия» (Хабаровск) – Владимир Сельдяков (Балашиха)

ЦСКА – «Урал» (Екатеринбург) – Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

«Терек» (Грозный) – «Химки» (Московская область) – Евгений Турбин (Москва)

«Крылья Советов» (Самара) – «Динамо» (Москва) – Александр Егоров (Саранск)

«Краснодар» – «Анжи» (Махачкала) – Алексей Матюнин (Москва)