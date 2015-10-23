Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Уфа» - «Крылья Советов». Онлайн-трансляция

    13-й тур российской Премьер-лиги стартует в Уфе, где местная команда будет принимать «Крылья Советов». «Уфа» после смены тренера рассчитывает переломить ход неудачного сезона, но и гостям из Самары очки нужны как воздух.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Уфа» - «Крылья Советов». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 17:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2015 15:57
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93

      aviator117 23 октября 2015, 13:02

      Сколько стоит онлайн трансляция футбольного матча? Хватит ли денег на мобильном?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      aviator117 23 октября 2015, 12:59

      Сколько стоит онлайн трансляция футбольного матча? Хочу посмотреть.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11