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    «Уфа» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция

    13-й тур российской Премьер-лиги стартует в Уфе, где местная команда будет принимать «Крылья Советов». «Уфа» после смены тренера рассчитывает переломить ход неудачного сезона, но и гостям из Самары очки нужны как воздух.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Уфа» – «Крылья Советов». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 17:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2015 15:57
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    Комментарии (3)
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    aviator117
    1445594351
    Сколько стоит онлайн трансляция футбольного матча? Хочу посмотреть.
    Ответить
    aviator117
    1445594551
    Сколько стоит онлайн трансляция футбольного матча? Хватит ли денег на мобильном?
    Ответить
    ologreds
    1694996942
    numo446224
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