«Уфа» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция

13-й тур российской Премьер-лиги стартует в Уфе, где местная команда будет принимать «Крылья Советов». «Уфа» после смены тренера рассчитывает переломить ход неудачного сезона, но и гостям из Самары очки нужны как воздух.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Уфа» – «Крылья Советов». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 17:00, не пропустите!