Кобелев: «Отъезд Вальбуэна заставил нас поменять отношение к стандартам»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев в преддверии дерби против московского "Спартака" в 13 туре чемпионата России попробовал найти причины не самой высокой результативности своей команды, а также поделился мнением о недавно пополнившем команду нападающем Павле Погребняке.

– Последний раз "Динамо" забивало в чемпионате страны с игры еще летом. В чем вы видите главную причину? В потере Вальбуэна?

– В том числе. А также исполнительское мастерство. Моменты есть, но не забиваем из выгодных положений. А отъезд Вальбуэна заставил нас поменять отношение к стандартам. Вы ведь видели матч "Зенит" – "Лион". Любой навес Матье таил угрозу для питерцев. А нам теперь необходимо искать в своем коллективе человека, который сможет хорошо подавать. Стандарты – это важнейший элемент в современном футболе.

– Морозов сказал, что вы пробуете на эту роль Денисова.

– Нет, в игре этого, конечно, не будет. Так, на тренировке попробовал пару раз.

– Погребняк, как только пришел в "Динамо", заявил, что на "Спартак" у него будет особый настрой.

– Да, пора уже забивать. Радует, что есть моменты. Огорчает, что нет голов. Помню, то же самое было с Кержаковым, когда он вернулся из "Севильи". Никак не мог забить. Зато потом забивал и за нас, и за "Зенит", и за сборную. Более того, уверен, что он будет забивать и дальше.