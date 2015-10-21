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    Федун: «Искренне сожалею о высказывании в адрес Дзюбы»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун сожалеет о своем эмоциональном высказывании в адрес бывшего игрока клуба Артема Дзюбы.

    «Всегда видел в Дзюбе отличного игрока спартаковской школы. К слову, после возвращения из аренды в «Томи», настоял на том, чтобы с ним был подписан новый контракт на заметно улучшенных условиях.

    Что касается сравнительно недавних событий, то сделал все от меня зависящее, чтобы Дзюба продолжил свою карьеру в «Спартаке». Но его выбор, увы, пал на «Зенит». Конечно, было очень обидно, ведь клуб очень много сделал для его воспитания.

    В общем, всегда старался поддерживать Артема и верил в него, как в потенциального лидера «Спартака». Хотя далеко не все в клубе были со мной согласны. Его же сегодняшняя результативная игра за сборную страны лишний раз подтверждает мою правоту.

    Мои слова о нем? Это просто эмоции после неудачного матча моей команды. Эмоции, о которых искренне сожалею», – признался Федун.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.10.2015 15:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 22 октября 2015, 03:58

      Жополизо...

      0
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 21 октября 2015, 20:29

      Тихонов, Погребняк, Дзюба: в поросятнике визжать гадости вслед - это традиция.
      Если бы персонаж это в августе сказал - это одно , а теперь, после голевой серии из 5 матчей - как-то пискляво звучит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 21 октября 2015, 20:09

      А Дзюба снова забил
      Заткнул рот этому кхе-кхе товарищу

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 21 октября 2015, 19:56

      все правильно иногда публичным людям лучше помолчать

      1
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 21 октября 2015, 19:48

      Пиздит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil 21 октября 2015, 19:17

      Два колхозника емае.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26833

      slavutiq70 21 октября 2015, 16:35

      Перед Дзюбой можно и не извеняться,у него у самого язык не дружит с головой,

      2
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 21 октября 2015, 16:20

      Молодец, можно назвать публичным извинением. Пора бы закрыть этот вопрос.

      1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > stas-kst 21 октября 2015, 16:38

      Не просто так, юристы по любому позвонили и предложили не доводить дело до суда.

      -1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Антибиотик 21 октября 2015, 18:17

      а состав преступления - оценочное мнение о деловых качествах человека? ну-ну.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 21 октября 2015, 16:09

      два сапога пара

      1
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