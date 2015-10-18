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    Юрченко: «Хочу играть за сборную России»

    Вратарь "Уфы" Давид Юрченко, несмотря на заинтересованность в нем сборной Армении, заявил, что хочет попробовать свои силы в сборной России.

    - Вопрос о вашем выступлении за сборную Армению на текущий день не обсуждается?

    - В данный момент действительно переговоров нет. Но я хотел бы сказать другое: я очень благодарен Федерации футбола Армении за приглашение в национальную команду, в ней меня хотят сделать первым номером, это очень здорово и приятно. Я очень хорошо отношусь к этой стране, у меня есть армянские корни, однако, я не хочу быть чужим у себя дома, в месте, где я начал делать свои первые футбольные шаги, в стране, которая дала мне футбольное развитие. Я хочу доказать в России, что я дееспособный вратарь, что у меня есть амбиции и эмоции. Я хочу играть за сборную России.

    - Обращался ли к вам кто-нибудь относительно возможного вызова в сборную России?

    - Нет, таких разговоров не было, но я знаю себя, я знаю свои способности. Мне это по плечу.

    - Не смущает ли Давида Юрченко, что в национальной команде России есть вратарь, который без всяких шансов для других будет номером один?

    - В моем понимании - все когда-нибудь заканчивается, незаменимых у нас нет. Таков сегодняшний футбол, что все в любой момент может измениться.

    Источник: Rusfootball.info

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    18.10.2015 05:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23

      nik. 18 октября 2015, 14:10

      Конечно Давиду виднее но все же принял бы предложение Армении.А сидеть (точнее стоять) и ждать возможности сыграть за сборную России...Есть русская поговорка: Иди пока зовут...А то ведь мяч то ведь он круглый...

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