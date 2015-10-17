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    Асхабадзе: «Когда у «Спартака» на поле выходит пять-семь защитников, возникают вопросы»

    Генеральный директор «Бананца», ранее работавший на аналогичной должности в московском «Спартаке», Роман Асхабадзе поделился своим мнением об игре красно-белых в этом сезоне.

    «Начну издалека. Футбольный мир узок, все общаются, все так или иначе знают, что где происходит. Не могу утверждать, но, к сожалению, слышал, что по определенным направлениям в организации клуба есть ряд проблем. Говорят, имеются какие-то сбои в системе подготовки молодежи, и, возможно, у высшего руководства возникают вопросы об ее пересмотре. Например, кто-то якобы высказывал сомнения в целесообразности существования "Спартака-2". Не знаю, правда ли это, но помните поговорку про дым и огонь?

    Что же касается первой команды, то пока ее футбол не совсем тот, который хотят видеть болельщики, учитывая нынешний состав, – с вернувшимися из аренды Широковым, Боккетти, Кириллом Комбаровым и купленными Поповым, Зе Луишем. Конечно, разница между командами Якина и Аленичева ощущается, сейчас состав укомплектован гораздо лучше. Но меня лично смущает некоторое несоответствие заявлений тренерского штаба и руководства игре "Спартака". Возможно, это из-за нехватки опыта на таком уровне – ведь со стороны все всегда кажется легче. Лозунги "Мы будем проповедовать только атакующий футбол, а результат пока на втором месте", "Это будет спартаковский стиль, который был давно позабыт!" прежде часто звучали в прессе. Поскольку "Спартак" мне интересен, смотрю почти все матчи – и вижу, как на поле выходят по 5 – 7 защитников. Это вызывает вопросы», - сказал Асхабадзе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.10.2015 12:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2015, 16:29

      По личности Асхабадзе вопросов ещё больше: "Дала, не дала, не могу понять -
      брала, не брала, *ядь или не *ядь?"(с) Если. что - все вопросы к Шнуру.

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