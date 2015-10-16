Касильяс ответил на вопросы фанатов в социальной сети

Вратарь "Порту" Икер Касильяс пообщался со своими поклонниками на официальной странице Лиги чемпионов в Facebook и ответил на их вопросы.

- Кто самый талантливый из тех, с кем вам доводилось играть вместе?

- Мне всегда нравилось смотреть, как играет Зидан.

- Как стать хорошим вратарем?

- Прежде всего нужна крепкая психика. Вратарская позиция требует смелости, ума и готовности рисковать.

- Кто лучший нападающий из тех, против кого вам доводилось играть?

- Лионель Месси. Кто же еще? Я много раз играл против него в матчах "Реала" с "Барселоной".

- Какой ваш любимый сейв?

- Сейвы в матче с "Байером" в финале Лиги чемпионов и сейв в финале чемпионата мира, когда я не позволил забить Роббену.

- Кто бы вашим кумиром в детстве?

- Петер Шмейхель.

- Назовите пятерку лучших вратарей в истории.

- Шмейхель, Байя, Буффон, Кан и Канисарес.

- Какой гол самый красивый из пропущенных вами?

- Ни одного не помню, потому что всегда очень злюсь, когда пропускаю.