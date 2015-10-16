Касильяс ответил на вопросы фанатов в социальной сети

Вратарь "Порту" Икер Касильяс пообщался со своими поклонниками на официальной странице Лиги чемпионов в Facebook и ответил на их вопросы.
- Кто самый талантливый из тех, с кем вам доводилось играть вместе?
- Мне всегда нравилось смотреть, как играет Зидан.
- Как стать хорошим вратарем?
- Прежде всего нужна крепкая психика. Вратарская позиция требует смелости, ума и готовности рисковать.
- Кто лучший нападающий из тех, против кого вам доводилось играть?
- Лионель Месси. Кто же еще? Я много раз играл против него в матчах "Реала" с "Барселоной".
- Какой ваш любимый сейв?
- Сейвы в матче с "Байером" в финале Лиги чемпионов и сейв в финале чемпионата мира, когда я не позволил забить Роббену.
- Кто бы вашим кумиром в детстве?
- Петер Шмейхель.
- Назовите пятерку лучших вратарей в истории.
- Шмейхель, Байя, Буффон, Кан и Канисарес.
- Какой гол самый красивый из пропущенных вами?
- Ни одного не помню, потому что всегда очень злюсь, когда пропускаю.