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Названа причина смерти Филиппенкова

16 октября 2015, 19:39
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Главный тренер пензенского «Зенита» Сергей Филиппенков умер во время товарищеского матча, и причиной смерти стал обширный инфаркт. Об этом рассказал пресс-атташе клуба Николай Шумилин.

«Причина смерти — инфаркт. Как обнаружили врачи, он на ногах перенес микроинфаркт, а когда уже вышел играть — получил обширный. Перед игрой он чувствовал себя не очень хорошо, но все равно на поле вышел. Сегодня у нас прошло прощание. Что касается похорон, то мы сегодня уже отправили машину с гробом в Смоленск, на его родину, там его ждет семья — жена Ольга Юрьевна и сыновья Артем и Максим», - сообщил Шумилин.

Источник: Р-Спорт
Россия. Второй дивизион. Зона Центр ПФЛ Зенит Филиппенков Сергей
Комментарии (1)
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kkomov
1445018337
Земля пухом! Умер как настоящий футболист, забив мяч в последнем матче.
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