Названа причина смерти Филиппенкова

Главный тренер пензенского «Зенита» Сергей Филиппенков умер во время товарищеского матча, и причиной смерти стал обширный инфаркт. Об этом рассказал пресс-атташе клуба Николай Шумилин.

«Причина смерти — инфаркт. Как обнаружили врачи, он на ногах перенес микроинфаркт, а когда уже вышел играть — получил обширный. Перед игрой он чувствовал себя не очень хорошо, но все равно на поле вышел. Сегодня у нас прошло прощание. Что касается похорон, то мы сегодня уже отправили машину с гробом в Смоленск, на его родину, там его ждет семья — жена Ольга Юрьевна и сыновья Артем и Максим», - сообщил Шумилин.