Энрике: «Мне нравится идея возглавить сборную Испании»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике пообщался с прессой накануне матча Примеры против «Райо Вальекано». Наставник каталонцев рассказал о восстановлении травмированного Лионеля Месси.

«Что касается Месси, то меня волнует только то, чтобы он благополучно восстановился. Не имеет значения, когда именно это произойдет – важно, чтобы все было хорошо. Все разговоры о том, что на Месси давит необходимость как можно скорее вернуться в строй – это не более чем болтовня. Той же позиции придерживается и Ассоциация футбола Аргентины. Мы все – я, Мартино, Месси – хотим одного и того же», - говорит Энрике.

Также наставник прокомментировал состояние других игроков.

«Вермален и Адриано могут играть. К завершению восстановления близок Иньеста, а Рафинья начал реабилитацию. С Суаресом все в порядке, и он готов выйти на поле».

Кроме того, Энрике ответил на вопрос о своем желании поработать со сборной Испании.

«Я бы хотел быть тренером сборной. Мне очень нравится эта идея».

Матч "Барселона" - "Райо Вальекано" состоится в субботу 17 октября.