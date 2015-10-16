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    Молодежное первенство. «Амкар» и «Динамо» сыграли вничью

    Пермский «Амкар» и московское «Динамо» в матче 12 тура молодежного первенства России победителя не выявили. На 10-й минуте хозяев вперед вывел Алексей Курзенев, на 36-й минуте разница в счете была ликвидирована, в составе динамовцев отличился Александр Максименко. Цифры первого тайма сохранились на табло до финального свистка.

    Первенство России среди молодежных команд. 12-й тур

    Амкар (мол.) (Пермь) – Динамо (мол.) (Москва) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Курзенев, 10; 1:1 - Максименко, 36.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2015 15:14
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