Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Матч ТВ» ведет переговоры о трансляциях игр Медиалиги

30 октября 2022, 22:31
2

«Матч ТВ» ведет переговоры с Медиалигой о показе матчей. Об этом сообщил первый заместитель генерального продюсера телеканала Дмитрий Рыжков.

«Очень хочется показывать Медиалигу. Когда мы показывали матчи Кубка России с участием команд из Медиалиги, для нас был новый опыт, по цифрам хороший результат был. Так произошло, потому что это новый продукт.

Медиалига – это движуха, незапиканный мат, эмоции игроков. Прошедший матч между «Динамо» и «Химками» – Медиалига на минималках. Был скандал, тренера удалили, комментатору прилетело, это привлекает внимание, разгоняет интерес. Мы находимся в переговорах с коллегами из Медиалиги. Надеемся, что удастся договориться и какую‑то часть покажем, не буду обещать. Эфир не резиновый, и все хотят хорошее время для трансляций. Помимо футбола должно быть и развитие других видов спорта.

Медиалига – спасение классического футбола. У команд, которых пять лет никто не знал, растет аудитория, это разгоняет и основной вид спорта», – сказал Рыжков.

Еще по теме:
Определилась тройка призеров МФЛ
Определился чемпион молодежного первенства России 6
Молодежка «Спартака» проведет два матча без зрителей. Фанаты дрались с игроками ЦСКА в дерби и скандировали оскорбления 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. МФЛ
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
НикКин
1667160276
Не ну а что болотный футбол тоже показывать будете
Ответить
Play
1667186927
Адекватная замена фильмам Сигала и Ван Дамма
Ответить
Главные новости
Фото«ПСЖ» продлил контракты с Луисом Энрике и пятью футболистами
22:14
Суперлига. «Галатасарай» вырвал победу в стамбульском дерби, дважды забив после замены Батракова
21:55
2
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
21:42
2
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
21:31
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
21:21
1
«Спартак» определился с ценой на Солари
20:45
7
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3!
20:16
4
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
11
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
3
Все новости
Все новости
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
15 августа
3
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
15 августа
9
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Российский игрок отправился на просмотр в известный клуб из Аргентины
5 мая
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
Фото4-кратный чемпион в составе «Спартака» возглавил молодежку клуба
2025.12.31 14:39
2
Билялетдинов получил новую работу в «Локомотиве»
2025.12.30 18:27
«Локомотив» принял важное решение по Хохлову
2025.12.27 16:34
1
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
КДК РФС определился с наказанием для 17-летнего игрока ЦСКА за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака»
2025.11.13 19:10
17
17-летний игрок ЦСКА заряжал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» после победы над ним
2025.11.07 21:26
19
ФотоОпределился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
ВидеоИгрок «Спартака» забил прямым ударом с углового
2025.10.19 09:56
6
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
ЦСКА победил в утреннем товарищеском матче (6:0)
2025.09.05 13:49
5
Появилось объяснение, почему «Зенит» не пустил на матч своего экс-игрока
2025.08.27 10:49
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Видео«Все, я поплыла»: комичное послематчевое интервью из МФЛ
2025.08.19 20:22
2
15 игроков молодежки «Спартака» оштрафованы за оскорбления ЦСКА
2025.07.25 15:23
2
КДК рассмотрит оскорбительное поведение молодежки «Спартака»
2025.07.21 12:32
2
Игроки молодежки «Спартака» скандировали матерную кричалку после победы над ЦСКА
2025.07.19 15:22
37
ВидеоСтало известно, с чего Челестини начал работу в ЦСКА
2025.06.20 19:23
2
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Болельщики «Спартака» подрались между собой
2025.03.14 12:00
31
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
2025.01.07 15:30
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+