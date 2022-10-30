«Матч ТВ» ведет переговоры о трансляциях игр Медиалиги

«Матч ТВ» ведет переговоры с Медиалигой о показе матчей. Об этом сообщил первый заместитель генерального продюсера телеканала Дмитрий Рыжков.

«Очень хочется показывать Медиалигу. Когда мы показывали матчи Кубка России с участием команд из Медиалиги, для нас был новый опыт, по цифрам хороший результат был. Так произошло, потому что это новый продукт.

Медиалига – это движуха, незапиканный мат, эмоции игроков. Прошедший матч между «Динамо» и «Химками» – Медиалига на минималках. Был скандал, тренера удалили, комментатору прилетело, это привлекает внимание, разгоняет интерес. Мы находимся в переговорах с коллегами из Медиалиги. Надеемся, что удастся договориться и какую‑то часть покажем, не буду обещать. Эфир не резиновый, и все хотят хорошее время для трансляций. Помимо футбола должно быть и развитие других видов спорта.

Медиалига – спасение классического футбола. У команд, которых пять лет никто не знал, растет аудитория, это разгоняет и основной вид спорта», – сказал Рыжков.