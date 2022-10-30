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    «Матч ТВ» ведет переговоры о трансляциях игр Медиалиги

    «Матч ТВ» ведет переговоры с Медиалигой о показе матчей. Об этом сообщил первый заместитель генерального продюсера телеканала Дмитрий Рыжков.

    «Очень хочется показывать Медиалигу. Когда мы показывали матчи Кубка России с участием команд из Медиалиги, для нас был новый опыт, по цифрам хороший результат был. Так произошло, потому что это новый продукт.

    Медиалига – это движуха, незапиканный мат, эмоции игроков. Прошедший матч между «Динамо» и «Химками» – Медиалига на минималках. Был скандал, тренера удалили, комментатору прилетело, это привлекает внимание, разгоняет интерес. Мы находимся в переговорах с коллегами из Медиалиги. Надеемся, что удастся договориться и какую‑то часть покажем, не буду обещать. Эфир не резиновый, и все хотят хорошее время для трансляций. Помимо футбола должно быть и развитие других видов спорта.

    Медиалига – спасение классического футбола. У команд, которых пять лет никто не знал, растет аудитория, это разгоняет и основной вид спорта», – сказал Рыжков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    30.10.2022 22:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +298

      НикКин 1 час назад

      Не ну а что болотный футбол тоже показывать будете

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