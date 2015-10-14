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    Тарасов: «Каждое дерби – маленький спектакль»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов ожидает от встречи со «Спартаком» хорошей игры, но за дерби матч не считает.

    - Какие мысли перед встречей со «Спартаком»?

    - Будет хорошая игра. Каждое дерби - маленький спектакль. Мы сделаем все, чтобы победить.

    - Со спартаковцами не обсуждали предстоящий матч?

    - Были обсуждения в виде шуток и подколов.

    - «Локо» скоро предстоит игра с «Бешикташем», клуб неожиданно хорошо стартовал в Лиге Европы...

    - Вообще неожиданно, - улыбается Тарасов.

    - Тем не менее, выиграли у «Спортинга». На что хотите замахнуться в этом турнире?

    - Мы действительно удачно стартовали, пусть где-то и повезло. Победили в важных матчах. Если с «Бешикташем» положительно сложится игра, выйдем из группы на 90 процентов. А дальше - лотерея. Смотря, какая команда выпадет.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.10.2015 18:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +87

      Medbrat13 14 октября 2015, 19:17

      Жесть,что творится с заголовками на данном сайте.........Ау,грамотеи...!!
      !!!

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 14 октября 2015, 18:31

      Дерби, оно какое: "какое" или "каждое"? Просьба поправить

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