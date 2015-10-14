Тарасов: «Каждое дерби – маленький спектакль»

Жесть,что творится с заголовками на данном сайте.........Ау,грамотеи...!!
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов ожидает от встречи со «Спартаком» хорошей игры, но за дерби матч не считает.
- Какие мысли перед встречей со «Спартаком»?
- Будет хорошая игра. Каждое дерби - маленький спектакль. Мы сделаем все, чтобы победить.
- Со спартаковцами не обсуждали предстоящий матч?
- Были обсуждения в виде шуток и подколов.
- «Локо» скоро предстоит игра с «Бешикташем», клуб неожиданно хорошо стартовал в Лиге Европы...
- Вообще неожиданно, - улыбается Тарасов.
- Тем не менее, выиграли у «Спортинга». На что хотите замахнуться в этом турнире?
- Мы действительно удачно стартовали, пусть где-то и повезло. Победили в важных матчах. Если с «Бешикташем» положительно сложится игра, выйдем из группы на 90 процентов. А дальше - лотерея. Смотря, какая команда выпадет.