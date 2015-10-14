Тарасов: «Каждое дерби – маленький спектакль»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов ожидает от встречи со «Спартаком» хорошей игры, но за дерби матч не считает.

- Какие мысли перед встречей со «Спартаком»?

- Будет хорошая игра. Каждое дерби - маленький спектакль. Мы сделаем все, чтобы победить.

- Со спартаковцами не обсуждали предстоящий матч?

- Были обсуждения в виде шуток и подколов.

- «Локо» скоро предстоит игра с «Бешикташем», клуб неожиданно хорошо стартовал в Лиге Европы...

- Вообще неожиданно, - улыбается Тарасов.

- Тем не менее, выиграли у «Спортинга». На что хотите замахнуться в этом турнире?

- Мы действительно удачно стартовали, пусть где-то и повезло. Победили в важных матчах. Если с «Бешикташем» положительно сложится игра, выйдем из группы на 90 процентов. А дальше - лотерея. Смотря, какая команда выпадет.