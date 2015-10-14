Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Тарасов: «Каждое дерби – маленький спектакль»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов ожидает от встречи со «Спартаком» хорошей игры, но за дерби матч не считает.

    – Какие мысли перед встречей со «Спартаком»?

    – Будет хорошая игра. Каждое дерби – маленький спектакль. Мы сделаем все, чтобы победить.

    – Со спартаковцами не обсуждали предстоящий матч?

    – Были обсуждения в виде шуток и подколов.

    – «Локо» скоро предстоит игра с «Бешикташем», клуб неожиданно хорошо стартовал в Лиге Европы...

    – Вообще неожиданно, – улыбается Тарасов.

    – Тем не менее, выиграли у «Спортинга». На что хотите замахнуться в этом турнире?

    – Мы действительно удачно стартовали, пусть где-то и повезло. Победили в важных матчах. Если с «Бешикташем» положительно сложится игра, выйдем из группы на 90 процентов. А дальше – лотерея. Смотря, какая команда выпадет.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2015 18:24
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Майор Дзагоев
    1444836683
    Дерби, оно какое: "какое" или "каждое"? Просьба поправить
    Ответить
    Medbrat13
    1444839459
    Жесть,что творится с заголовками на данном сайте.........Ау,грамотеи...!!
    !!!
    Ответить
    ologreds
    1694996992
    numo445370
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+