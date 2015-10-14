Куртуа: «Я вернусь не раньше декабря»

Продолжающий проходить лечение после травмы колена голкипер «Челси» Тибо Куртуа рассказал о сроках восстановления.

«С моим коленом все хорошо. Я постепенно восстанавливаюсь. Процесс реабилитации идет своим путем. Мне нужно быть осторожным, чтобы не вызвать рецидив, но я смотрю в будущее с оптимизмом. Я должен вернуться в строй ближе к декабрю», - добавил бельгиец.

Напомним, что в связи с травмой Тибо Куртуа, «Челси» подписал контракт с итальянцем Марко Амелией. «Челси» в этом сезоне выиграл всего 2 матча. Их ближайшая встреча будет против «Астон Виллы» в рамках чемпионата Англии.