Вместо Албании на Евро может поехать Дания

УЕФА может отстранить сборную Албании от участия в чемпионате Европы 2016 года.

Албанцы успешно завершили отборочный турнир, обыграв сборную Армении (0:3), что дало им возможность впервые в истории пробиться на континентальное первенство. Однако в ряде СМИ появилась информация о том, что решающий матч носил договорной характер. Сообщается, в частности, что албанцы предложили нескольким игрокам соперника по 500 тысяч евро за обеспечение нужного результата.

В связи с этими сведениями УЕФА проведет свое расследование. Если Албания будет исключена из списка участников Евро-2016, то ее место на турнире займет сборная Дании, а в стыковых матчах вместо датчан будут играть сербы.