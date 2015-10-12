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Гинер: «Контракт Слуцкого стоит миллиард долларов»

12 октября 2015, 21:40
17

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился своими впечатлениями от победного матча сборной России над сборной Черногории (2:0) в рамках отборочного раунда Евро-2016, который позволил национальной команде оформить прямую путевку на финальную часть турнира во Франции.

«Как и вся страна, рад, что сборная пробилась на Евро. Еще пару месяцев назад мы находились в подвешенном состоянии, но сегодня команда показала хорошую игру и решила задачу.

Что касается дальнейшей работы Слуцкого в сборной, то сейчас он очень изможден. Мне его жаль, потому что тренировать клуб и сборную очень сложно. Никто сейчас не может настаивать на том, чтобы Слуцкий покинул ЦСКА, не доработав сезон. Затем он сам примет решение. Мы еще поговорим и вместе решим, что делать дальше.

Сколько стоит контракт Слуцкого? Миллиард долларов», - сказал Гинер.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Россия Россия Черногория Слуцкий Леонид Гинер Евгений
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bumer_moscow
1444675556
Раньше ведь тренера совмещали работы в клубе и сборной и не уставали.А сейчас что?
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Майор Дзагоев
1444676640
Поддерживаю всех предыдущих высказавшихся! Так у Лени больше практики, да и пользы больше он приносит, причем всем. А денежки что свои, что ЛВС Гинер точно не упустит (что поделаешь, классический русский еврей, даже по заголовку видно; евреев просьба не обижаться:))
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KosSidFCZP
1444678428
Совсем уже блеать!
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Agron86
1444680738
Давай сразу 10 млрд
Ответить
Agron86
1444680838
После таких слов Мутко должен уничтожить коней
Ответить
Нежданчик
1444682021
что за бред миллиард ? с ума посходили
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maygli
1444686197
Типа пошутил... (а сам думает - вдруг проскочит).
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neveldomha
1444718018
Изможден от переживаний. Так у нас каждый россиянин достоин получить по миллиарду. А вот к примеру шахтер каждый день может погибнуть под завалом за 30 тыс. руб. только затем, чтобы у Гинера была горячая вода в доме. Потому считаю слова Гинера циничной словестной помойкой.
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Виталий1
1444723345
Я не понимаю, как можно ставить игру на двух нападающих-"столбов", которые не умеют забивать голы на европейском уровне? Особенно Кокорин. Как можно, получив мяч в трёх метрах перед пустыми воротами, начать его обрабатывать поудобнее!!!! Как бы его не сватали агенты (его агенты:) в топ-клубы, такого нападающего даже Куусюси за банку пива не купит. Посмотрите, на к примеру, на Ирагимовича. Если мяч попадает к нему, то мгновенно следует пушечный удар в створ ворот. При этом не важно, как он при этом стоял - лицом к воротам, спиной, боком, кверх ногами... А у нас сейчас нападающих нет. И полузащитников, обладающих дриблингом как Месси или хотя бы "тот" Аршавин, которые делают игру сами, тоже нет. Так что остаётся игра за счёт наигранных тактических действий, как играла беззвёздная Греция, став Чемпионом Европы. Но для этого двух тренировок сборной перед игрой недостаточно.
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