Гинер: «Контракт Слуцкого стоит миллиард долларов»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился своими впечатлениями от победного матча сборной России над сборной Черногории (2:0) в рамках отборочного раунда Евро-2016, который позволил национальной команде оформить прямую путевку на финальную часть турнира во Франции.

«Как и вся страна, рад, что сборная пробилась на Евро. Еще пару месяцев назад мы находились в подвешенном состоянии, но сегодня команда показала хорошую игру и решила задачу.

Что касается дальнейшей работы Слуцкого в сборной, то сейчас он очень изможден. Мне его жаль, потому что тренировать клуб и сборную очень сложно. Никто сейчас не может настаивать на том, чтобы Слуцкий покинул ЦСКА, не доработав сезон. Затем он сам примет решение. Мы еще поговорим и вместе решим, что делать дальше.

Сколько стоит контракт Слуцкого? Миллиард долларов», - сказал Гинер.