Братья Березуцкие могли стать баскетболистами

Защитник сборной России и московского ЦСКА Василий Березуцкий вспомнил свои детские годы и что вместе с братом Алексеем мог стать баскетболистом.

"В детстве не было любимой команды. Переживал за ту, которая показывает хороший футбол. Сейчас, естественно, я болельщик одной команды – ЦСКА.

Я согласен с мнением, что талантливый человек – талантлив во всем. Склонен надеяться, что не затерялся бы и без футбола, но честно говоря, сложно представить себя вне спорта. Если не футбол, то вполне мог стать баскетболистом. До девятого класса мы с братом выступали на приличном уровне, были даже предложения из профессиональных команд, но решили сконцентрироваться на футболе", - заявил Березуцкий в интервью детскому футбольному клубу "Торнадо" из черногорской Будвы.