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    Братья Березуцкие могли стать баскетболистами

    Защитник сборной России и московского ЦСКА Василий Березуцкий вспомнил свои детские годы и что вместе с братом Алексеем мог стать баскетболистом.

    "В детстве не было любимой команды. Переживал за ту, которая показывает хороший футбол. Сейчас, естественно, я болельщик одной команды – ЦСКА.

    Я согласен с мнением, что талантливый человек – талантлив во всем. Склонен надеяться, что не затерялся бы и без футбола, но честно говоря, сложно представить себя вне спорта. Если не футбол, то вполне мог стать баскетболистом. До девятого класса мы с братом выступали на приличном уровне, были даже предложения из профессиональных команд, но решили сконцентрироваться на футболе", - заявил Березуцкий в интервью детскому футбольному клубу "Торнадо" из черногорской Будвы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2015 15:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 12 октября 2015, 19:58

      жалко что решили сконцентрироваться на футболе((

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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 12 октября 2015, 16:39

      Гинер их купил)0))

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