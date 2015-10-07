Гаджиев может возглавить «Анжи»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев может снова возглавить «Анжи». Руководство махачкалинского клуба рассмотрит его кандидатуру во время зимнего перерыва в Премьер-лиге.

До этого тренировать команду будет Руслан Агаларов. Если он покажет положительный результат, то может возглавить «Анжи» на постоянной основе.

В противном случае «орлы» попробуют переманить Гаджиева у «Амкара», которому придется заплатит неустойку. Контракт между тренером и пермяками заканчивается летом 2017 года, и в клубе не намерены расставаться с опытным специалистом.