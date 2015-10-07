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Гаджиев может возглавить «Анжи»

7 октября 2015, 22:44
7

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев может снова возглавить «Анжи». Руководство махачкалинского клуба рассмотрит его кандидатуру во время зимнего перерыва в Премьер-лиге.

До этого тренировать команду будет Руслан Агаларов. Если он покажет положительный результат, то может возглавить «Анжи» на постоянной основе.

В противном случае «орлы» попробуют переманить Гаджиева у «Амкара», которому придется заплатит неустойку. Контракт между тренером и пермяками заканчивается летом 2017 года, и в клубе не намерены расставаться с опытным специалистом.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Анжи Амкар-Пермь Гаджиев Гаджи Агаларов Руслан
Комментарии (7)
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lifter025
1444252120
История повторяется....
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Mr Trueman
1444253724
Анжиев может возглавить «Гаджи»
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Аvi-8
1444273802
Кучук без дела сидит, чем не вариант?
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зиргай
1444301659
Только не его!!!! в пердив можно и с учителем физкультуры отправиться. Он в Анжи исчерпал себя, показал, на ЧТО способен
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pravda
1444320015
Если, что уже есть опровержение...не тратьте нервы)
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расулик
1444343416
не смешно уже,хотя смешно
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IKER-RAUL
1444397257
даром не нужен!!!
Ответить
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