Амелия пройдет медобслдование в «Челси»

В среду бывший голкипер "Милана" Марко Амелия прибыл в расположение "Челси", где сегодня пройдет медицинское обследование. В случае его положительного результата будет подписан контракт с лондонским клубом до конца текущего сезона.

В данный момент вратарь выступает за клуб третьего итальянского дивизиона "Лупа Кастелли Романи", владельцем которого он сам и является. В прошлом сезоне Амелия провел один матч за "Перуджу".

Стоит напомнить, что "Челси" испытывает проблемы с вратарской линией после серьезной травмы Тибо Куртуа, выбывшего до середины ноября. Амелия рассматривается в качестве дублера для голкипера Асмира Беговича.