Лига чемпионов. «Астана» добилась ничьей с «Галатасараем»

В матче второго тура Лиги чемпионов «Астана» сыграла вничью с «Галатасараем», дважды проигрывая по ходу встречи. У турок отличились Киса и Ерич, а первые очки в ЛЧ «Астане» принесли голы Балты и Каньяса.

Напомним, в этой группе также выступают «Атлетико» и «Бенфика».

Лига чемпионов. Группа C. 2-й тур

Астана (Казахстан) – Галатасарай (Турция) – 2:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Киса, 31; 1:1 – Балта, 77; 1:2 – Ерич, 85; 2:2 – Каньяс, 89.

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