Кагава, Хуммельс и Обамеянг не сыграют с ПАОКом

Дортмундская «Боруссия» решила обойтись без целой группы игроков в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против греческого ПАОКа. Это защитники Матс Хуммельс и Сократис Папастатопулос, хавбеки Илкай Гюндоган и Синдзи Кагава, а также нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Тренерский штаб предпочел предоставить футболистам отдых в преддверии матча с «Баварией», который пройдет в Мюнхене в воскресенье 4 октября.

Напомним, что матч ПАОК – «Боруссия» начнется завтра в 22.00.