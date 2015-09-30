Ребров: «Маккаби» ничем не удивил»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился своими впечатлениями от матча против тель-авивского «Маккаби» в Лиге чемпионов.

«Если победили, наверное, выполнили все на 100%, и не только установку. Она является помощью ребятам на поле. Но в этой команде, считаю, собраны индивидуально очень сильные футболисты, мы им помогаем и, думаю, кое-чем они сегодня воспользовались. Эта победа важна, в первую очередь, для них самих. На поле было все не так просто. Мы с вами говорим о красивой победе, но было заметно, насколько ребятами пришлось тяжело, особенно, в последние минуты. Вчера даже на тренировке все почувствовали, насколько сложно. Такой воздух влажный, что уже в первом тайме они потеряли много сил. Но продолжали работать на команду и заслужили этот результат.

Я сказал на флеш-интервью, что мы ожидали несколько другой состав. Но травмировался игрок середины поля, в составе не вышел Бен Хаим, которого я считаю одним из лучших нападающих. Он вышел во втором тайме и продемонстрировал такую скорость, что по праву считается одним из ведущих игроков «Маккаби». Но в целом, не думаю, что хозяева чем-то удивили. Они играли дома, старались контролировать мяч, но не всегда это у них получалось. Конечно, мы пытались забрать у них мяч и вести игру, думаю, во втором тайме это получилось в большей мере. Мы забили второй мяч и имели моменты, чтобы отличиться еще» – заявил Ребров.