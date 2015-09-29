Бенитес: «Роналду – это гарантия гола»

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес прокомментировал психологическое состояние нападающего Криштиану Роналду. По мнению наставника, футболиста не беспокоит тот факт, что он забивал пока только в двух играх этого сезона.

«Роналду не беспокоится, он хорошо играет. Впрочем, как и вся команда. Моменты у нас всегда есть, нужно просто прибавить в реализации. Когда команда создает моменты, Роналду получает шансы забить. Я уверен, что Криштиану будет забивать. Роналду — это гарантия гола. Он полностью уверен в себе», – говорит Бенитес.