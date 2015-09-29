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    «Анжи» прекратил сотрудничество с Семиным

    Махачкалинский «Анжи» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Юрием Семиным. Сообщается, что 68-летний специалист покинул свой пост по взаимному согласию сторон.

    «Внимательно проанализировав ситуацию, которая сложилась по итогам выступления «Анжи» в первых десяти турах, обе стороны приняли решение, что данный шаг будет в первую очередь направлен на благо клуба.
    ФК «Анжи» благодарит весь тренерский штаб во главе с Ю.П. Семиным за совместную работу и желает ему удачи в дальнейшей деятельности!», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

    В ближайших матчах руководство «Анжи» возьмет на себя тренер Руслан Агаларов.

    Источник: ФК «Анжи»

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    29.09.2015 12:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 29 сентября 2015, 15:55

      Вернуть Это О и всю банду, иначе -ФНЛ)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 29 сентября 2015, 13:28

      Четвертый пошел! Кто будет пятым?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      bentlly 29 сентября 2015, 13:00

      Надо была давно так делать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 29 сентября 2015, 12:49

      опять загнали себя в угол.... На Агаларова надежды мало. Бердыева выкупить из Ростова надобно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      plusnindimon 29 сентября 2015, 12:48

      давно пора

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 29 сентября 2015, 12:31

      Доигрался Х.. на скрипке...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -16

      мыцык 29 сентября 2015, 12:30

      В пердив собрались!

      -1
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