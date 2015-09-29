Шовковский: «Недооценки «Маккаби» быть не может»

Голкипер киевского «Динамо« Александр Шовковский признался, что недооценки соперника в предстоящем матче против «Маккаби« быть не должно.

«Мы провели много матчей, играли ранее в том числе и с «Маккаби». Но сейчас это другой турнир и другое время. Верим в свои силы. Мы пришли в группу, чтобы побеждать.

Мы анализируем все матчи: и ошибки, и хорошие моменты, и плохие. К каждому сопернику подходим индивидуально, учитывая в том числе и исторические моменты. Но куда важнее сегодняшняя ситуация, какие сильные и слабые стороны у соперника на данный момент. Недооценки быть не может. Мы выходим на поле с одной задачей, вне зависимости от имени оппонента – победить.

Мы просматривали многие матчи, обращали внимание на взаимодействия в обороне и атаке. Тренерский штаб предлагал самое необходимое. Исходя из этого и будет построена стратегия на матч, учитывая также сильные и слабые стороны футболистов», – рассказал Шовковский.

Напомним, что матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Маккаби» – «Динамо» Киев состоится во вторник, 29 сентября, в 21:45 по московскому времени.