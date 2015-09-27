Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Уткин: «Ребята, идиоты вы, но никак не Лодыгин»

27 сентября 2015, 18:09
21

Комментатор "НТВ-Плюс" Василий Уткин вступился за голкипера "Зенита" Юрия Лодыгина, который допустил две результативные ошибки в матче против "Спартака" (2:2).

"Верх некомпетентности говорить об ошибках Лодыгина в матче со "Спартаком". Лодыгин там не ошибался – во всяком случае, в эпизодах с голами. Ошибался он в матче с "Валенсией" – это да, это несомненно. Но у всех бывают плохие дни, а плохой день вратаря всегда выглядит как катастрофа по всем известной причине: его ошибку исправить некому.

Так вот: ребята, идиоты вы. Но никак не отличный вратарь Юрий Лодыгин. Он что, думаете, по своей воле по штрафной гуляет? Я вот думаю, что по воле Боаша. В "Зените" три опытных вратаря, один даже почти уже избыточно опытный. Был бы Лодыгин хулиган – в субботу играл бы Миша Кержаков или Малафеев. Нет, ребята", - написал Уткин в своем блоге.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зенит Лодыгин Юрий Уткин Василий
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
n272nm
1443368235
Вася, ты лучше бы, вообще заткнулся. После твоей истерики по поводу Канделаки , ты позорно слился. Это не говоря уже про Лодыгина, который два раза просто обоср.лся. Пытаться объяснить два откровенных косяка Лодыгина, тем что виноват в пропущенных мячах Боаш - это крепкая пятерка.
Ответить
PNZ1985
1443371147
опять жиромозгоизлияние!
Ответить
Taps
1443373986
Пусть мерзкий жирный Уткин сам встанет в ворота. Идиотом будет он !
Ответить
MrVanes-Zenit
1443375715
Не ожидал от Васи
Ответить
Вомбат
1443376186
Вы, Уткин, гораздо более болельщик Спартака, который мечтает, чтобы Зенит занял место пониже, чем эксперт футбола, который старается давать адекватные оценки.
Ответить
sir_Alex
1443376833
Без жены и без детей, Вася Уткин - тот ещё Ыксперт!
Ответить
Костянfriend
1443377077
Лодыгину нужно рыло разбить в профилактических целях.
Ответить
AleXXX 88
1443379800
иди проспись,уткин!
Ответить
Aragon555
1443379872
Че то Вася в последнее время одну хрень несет! Раньше его мнение было для меня авторитетным, а сейчас такое ощущение, что он пьяный всегда и сам не понимает что несет
Ответить
майкл
1443383232
Вася опять напился
Ответить
Главные новости
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
1
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
1
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
1
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
1
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
1
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
1
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
09:47
8
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
5
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Все новости
Все новости
Пономарев оценил трансфер Дзюбы в ЦСКА
11:01
1
Где смотреть матч «Рубин» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Спартак» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:35
Где смотреть матч «Динамо» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:33
Где смотреть матч «Зенит» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:29
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
1
Зобнин прокомментировал вероятный уход Барко из «Спартака»
09:39
1
Квеквескири подписал контракт с московским клубом
09:35
1
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб
09:29
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
5
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
8
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
5
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
4
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
9
Раскрыта главная задача ЦСКА на летнее окно
Вчера, 23:39
2
Бубнов задал конкретный вопрос Семаку
Вчера, 23:27
6
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
Зобнин ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера, 22:39
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
3
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
8
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
8
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
9
Судья РПЛ Танашев ездит на 13-летнем авто
Вчера, 20:58
6
83-летний Непомнящий работает без выходных: «Получаю удовольствие, никакой усталости»
Вчера, 20:24
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
Вчера, 20:20
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+