Уткин: «Ребята, идиоты вы, но никак не Лодыгин»

Комментатор "НТВ-Плюс" Василий Уткин вступился за голкипера "Зенита" Юрия Лодыгина, который допустил две результативные ошибки в матче против "Спартака" (2:2).

"Верх некомпетентности говорить об ошибках Лодыгина в матче со "Спартаком". Лодыгин там не ошибался – во всяком случае, в эпизодах с голами. Ошибался он в матче с "Валенсией" – это да, это несомненно. Но у всех бывают плохие дни, а плохой день вратаря всегда выглядит как катастрофа по всем известной причине: его ошибку исправить некому.

Так вот: ребята, идиоты вы. Но никак не отличный вратарь Юрий Лодыгин. Он что, думаете, по своей воле по штрафной гуляет? Я вот думаю, что по воле Боаша. В "Зените" три опытных вратаря, один даже почти уже избыточно опытный. Был бы Лодыгин хулиган – в субботу играл бы Миша Кержаков или Малафеев. Нет, ребята", - написал Уткин в своем блоге.