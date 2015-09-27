Чума Анене: «Мне сказали, что значит мое имя по-русски»

Нападающий "Амкара" Чума Анене узнал, что означает его имя на русском языке. Для норвежца этот факт стал большим открытием.

- Мне сказали, что по-русски означает мое имя, это немного сумасшествие для меня.

- И как ты относишься к этому "переводу" имени?

- Ну, скорее, хорошо. Потому что, как я понял, по-русски "чума" - это не обязательно что-то плохое, слово применяют и когда что-то очень хорошее, очень крутое. Так что я буду делать все, чтобы болельщики называли мое имя во втором случае…