РФПЛ. Дзюба вырывает очко у «Спартака»

Центральная встреча десятого тура РФПЛ принесла «Спартаку» и «Зениту» по одному очку. Обоими своими голами "Спартак" обязан вратарю гостей Юрию Лодыгину, чьи нерасчетливые выходы из ворот позволили Зе Луишу и Попову забить с больших расстояний. За "Зенит" отличился точным ударом со штрафного Халк, а спас команду от поражения Дзюба.

Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы:1:0 - Зе Луиш, 6; 1:1 - Халк, 25; 2:1 - Попов, 69; 2:2 - Дзюба, 86.

Спартак: Ребров, Паршивлюк (Комбаров, 70), Таски, Боккетти, Макеев, Д. Комбаров, Широков (Зотов, 46), Глушаков, Промес, Попов, Зе Луиш (Озбилиз, 77).

Зенит: Лодыгин, Анюков (Ткачук, 83), Ломбертс, Гарай, Смольников, Витсель, Хави Гарсия, Данни, Шатов, Дзюба, Халк (Кришито, 90+1).

Предупреждения: Данни, 42.

Судья: Сергей Иванов

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