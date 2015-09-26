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РФПЛ. Дзюба вырывает очко у «Спартака»

26 сентября 2015, 20:54
61

Центральная встреча десятого тура РФПЛ принесла «Спартаку» и «Зениту» по одному очку. Обоими своими голами "Спартак" обязан вратарю гостей Юрию Лодыгину, чьи нерасчетливые выходы из ворот позволили Зе Луишу и Попову забить с больших расстояний. За "Зенит" отличился точным ударом со штрафного Халк, а спас команду от поражения Дзюба.

Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы:1:0 - Зе Луиш, 6; 1:1 - Халк, 25; 2:1 - Попов, 69; 2:2 - Дзюба, 86.

Спартак: Ребров, Паршивлюк (Комбаров, 70), Таски, Боккетти, Макеев, Д. Комбаров, Широков (Зотов, 46), Глушаков, Промес, Попов, Зе Луиш (Озбилиз, 77).

Зенит: Лодыгин, Анюков (Ткачук, 83), Ломбертс, Гарай, Смольников, Витсель, Хави Гарсия, Данни, Шатов, Дзюба, Халк (Кришито, 90+1).

Предупреждения: Данни, 42.

Судья: Сергей Иванов

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (61)
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Asbjorn
1443290151
Заголовки тут это нечто
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Lakhamu
1443290192
супер заголовок!!!
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CSKA №1
1443290519
Лодыркин зверюга(((
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ad1das
1443290588
заголовок на 5+ но вот очко - это наш вратарь дырка
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fadda
1443291401
Только петушок с соккера мог придумать такой заголовок.А бомжатня желаю,чтобы вы все посдыхали мрАзоты
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proеzd2
1443291446
вырвать очко у того кто такой заголовок написал,дeбиЛ!
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LOKOShamilLOKO
1443291594
Отбросить все моменты заголовки ошибки. Смотрел как нейтральный болельщик получил огромное удовольствие от игры . Браво Спартак хорошая игра на эмоциях скоростях. Зенит силен исполнителями зенит мог этот матч и проиграть и также выграть. Спартаку помешало выграть как всегда игра в обороне. Спасибо командам за хороший футбол
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REDWHITE_
1443294203
Бомба все никак не сдохнет)))) уже заголовки делает, чтобы бомжатник сюда заманить)))))
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Тазит
1443296166
заголовок тупой и пошлый...
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vladimir63
1443296612
судья 100 % пеналь не поставил в ворота зенита за игру рукой !
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