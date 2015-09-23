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    Данни: «Поле было не лучшим»

    Полузащитник питерского «Зенита» Данни поделился своими впечатлениями от победы на тверской «Волгой» (0:3) в 1/16 Кубка России. Футболист сказал, что «Зенит» намерен бороться за победу в турнире.

    «Хорошая и очень важная победа. Мы хотим завоевать Кубок. «Волга» - сильная команда, но поле было не лучшим, и из-за этого у нас были проблемы в первом тайме. У нас в команде техничные игроки, и им нужен качественный газон, чтобы проявить лучшие качества. Но главное – победа», - сказал Данни

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.09.2015 19:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20

      azar800 23 сентября 2015, 20:11

      Плохому танцору.......................

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      ...
      Рейтинг: +144

      plusnindimon > azar800 24 сентября 2015, 00:30

      ты про игроков спама щас?

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 сентября 2015, 19:53

      Ты б в 90-е поиграл

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