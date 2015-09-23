Дибала впервые вызван в сборную Аргентины, Игуаин не попал в заявку

Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино определился с заявкой команды на стартовые матчи квалификационного этапа чемпионата мира-2018 против Эквадора и Парагвая, которые состоятся в октябре. Отметим, что форвард «Наполи» Гонсало Игуаин не попал в список приглашенных игроков, а нападающий «Ювентуса» Паоло Дибала получил свой первый вызов в национальную команду. Защитник "Зенита" Эсекьель Гарай также попал в финальную заявку.

Вратари: Серхио Ромеро, Науэль Гузман, Агустин Маркезин.

Защитники: Пабло Забалета, Николас Отаменди, Мартин Демикелис, Эммануэль Мас, Маркос Рохо, Факундо Ронкалья, Эсекьель Гарай, Милтон Каско, Рамиро Фунес Мори.

Полузащитники: Хавьер Маскерано, Лукас Билья, Анхель Ди Мария, Хавьер Пасторе, Эвер Банега, Роберто Перейра, Энцо Перез.

Нападающие: Лионель Месси, Пауло Дибала, Серхио Агуэро, Карлос Тевез, Николас Гайтан, Анхель Корреа, Эсекьель Лавесси.