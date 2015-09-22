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    Скала: «Поначалу «Спартак» был очень хорош, но в последних матчах что-то забарахлило»

    Бывший главный тренер московского «Спартака» Невио Скала поделился своим мнением о старте красно-белых в текущем сезоне.

    «Для «Спартака» четвeртое место — не лучший результат. Клуб на самом деле не выигрывал трофеев с 2003 года, но болельщики ждут, что "Спартак" сможет побороться с ЦСКА и «Зенитом» за чемпионство. Поначалу "Спартак" был очень хорош, но в последних матчах что-то забарахлило.

    Я хорошо знаю Дмитрия Аленичева - это молодой, но опытный специалист, который в будущем многого добьeтся. Он был отличным футболистом, во время работы в «Спартаке» я получал удовольствие от его игры. Считаю, его работа уже даeт результаты. „Спартак“ отстаeт от „Зенита“ на одно очко — кто мог бы представить себе что-то подобное в июле?», - отметил Скала.

    Источник: Itasportpress

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    22.09.2015 01:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 сентября 2015, 10:19

      Все в тему сказал.

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