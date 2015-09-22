Скала: «Поначалу «Спартак» был очень хорош, но в последних матчах что-то забарахлило»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Невио Скала поделился своим мнением о старте красно-белых в текущем сезоне.

«Для «Спартака» четвeртое место — не лучший результат. Клуб на самом деле не выигрывал трофеев с 2003 года, но болельщики ждут, что «Спартак» сможет побороться с ЦСКА и «Зенитом» за чемпионство. Поначалу «Спартак» был очень хорош, но в последних матчах что-то забарахлило.

Я хорошо знаю Дмитрия Аленичева – это молодой, но опытный специалист, который в будущем многого добьeтся. Он был отличным футболистом, во время работы в «Спартаке» я получал удовольствие от его игры. Считаю, его работа уже даeт результаты. „Спартак“ отстаeт от „Зенита“ на одно очко — кто мог бы представить себе что-то подобное в июле?», – отметил Скала.