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  • Калиниченко: «В России намекнули, что с паспортом Украины на тренерских курсах мне делать нечего»

Калиниченко: «В России намекнули, что с паспортом Украины на тренерских курсах мне делать нечего»

20 сентября 2015, 12:27
5

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко, ныне работающий в харьковском «Металлисте», объяснил, почему он не смог найти работу в России.

— У вас есть мечта или цель, к которой вы будете стремиться на тренерском поприще? Например, возглавить «Спартак» или, скажем, выиграть Лигу чемпионов?

— Когда начинал играть в футбол, даже боялся о чем-то мечтать. Смотрел по телевизору на «Спартак» и киевское «Динамо» и хотел попасть на экран. То есть равнялся на людей, которых там показывали. Глобальной мечты — например, сыграть на чемпионате мира — у меня не было. Шаг за шагом цели появлялись и были локальными, приземленными. Так и сейчас — не хочу кричать, что мечтаю выиграть первенство планеты со сборной Украины. Это хорошая цель, но она должна быть чем-то подкреплена. На данный момент было бы здорово чего-нибудь достичь с молодежкой «Металлиста», чтобы ребята доросли до первой команды.

— Это правда, что когда вы хотели записаться на тренерские курсы в России, вам сказали, что с украинским паспортом там делать нечего?

— Конечно, не прямым текстом, да я и не сам звонил, а узнавал через людей, но такой посыл действительно был. Получается, могу выучиться в любой стране мира, кроме России — что поделаешь. (Смеется.) Обид не включал, да и не вижу никаких проблем пройти курсы в Киеве, но тогда я проживал в Москве и было бы логичнее поступить на курсы поближе к месту жительства. Как говорится, нет худа без добра: во многом из-за этого теперь работаю в Харькове.

— В чем причина непонимания между Россией и Украиной? Пропаганда?

— Очевидно, что и там, и там пропагандистская работа ведется. Хотя украинская пропаганда в сравнении с российской выглядит просто детской… Люди смотрят телевизор, и им хватает информации, которую они видят. Есть новость, а есть картинка, которая имеет огромное значение. Правдива она или нет — не важно, она в любом случае отпечатывается в сознании. После этого тяжело как-то их переубедить. Так устроен мозг, чем активно пользуются.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Металлист Калиниченко Максим
Комментарии (5)
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Северный Пушной Звер
1442742284
"Конечно, не прямым текстом, да я и не сам звонил, а узнавал через людей, но такой посыл действительно был." А я вот знаю, что инопланетяне похищают людей для опытов. Нет сам, конечно, я не был похищен, но знаю через людей, которые видели зелёных человечков, но смогли от них сбежать.
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Juic
1442750253
Лалала, прямо ничего не спрашивал, кому-то кто-то что-то сказал, я это понял как посыл... Да, а украинская пропаганда (ведущаяся 25 лет) просто детская по сравнению с российской (где всем просто пофиг на то, что там у хохлов, и лишь удивление от очередной шизы), лалала, агрессоры, вы поступаете не по-партнёрски, лишая нас транзитных доходов. Боже, что это всё - последствия Чернобыля, на которые наложилась оголтелая антирусская пропаганда, за четверть века сделавшая большую часть населения Малороссии материалом для психиатрических исследований, или что-то ещё?
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