Калиниченко: «В России намекнули, что с паспортом Украины на тренерских курсах мне делать нечего»

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко, ныне работающий в харьковском «Металлисте», объяснил, почему он не смог найти работу в России.

— У вас есть мечта или цель, к которой вы будете стремиться на тренерском поприще? Например, возглавить «Спартак» или, скажем, выиграть Лигу чемпионов?

— Когда начинал играть в футбол, даже боялся о чем-то мечтать. Смотрел по телевизору на «Спартак» и киевское «Динамо» и хотел попасть на экран. То есть равнялся на людей, которых там показывали. Глобальной мечты — например, сыграть на чемпионате мира — у меня не было. Шаг за шагом цели появлялись и были локальными, приземленными. Так и сейчас — не хочу кричать, что мечтаю выиграть первенство планеты со сборной Украины. Это хорошая цель, но она должна быть чем-то подкреплена. На данный момент было бы здорово чего-нибудь достичь с молодежкой «Металлиста», чтобы ребята доросли до первой команды.

— Это правда, что когда вы хотели записаться на тренерские курсы в России, вам сказали, что с украинским паспортом там делать нечего?

— Конечно, не прямым текстом, да я и не сам звонил, а узнавал через людей, но такой посыл действительно был. Получается, могу выучиться в любой стране мира, кроме России — что поделаешь. (Смеется.) Обид не включал, да и не вижу никаких проблем пройти курсы в Киеве, но тогда я проживал в Москве и было бы логичнее поступить на курсы поближе к месту жительства. Как говорится, нет худа без добра: во многом из-за этого теперь работаю в Харькове.

— В чем причина непонимания между Россией и Украиной? Пропаганда?

— Очевидно, что и там, и там пропагандистская работа ведется. Хотя украинская пропаганда в сравнении с российской выглядит просто детской… Люди смотрят телевизор, и им хватает информации, которую они видят. Есть новость, а есть картинка, которая имеет огромное значение. Правдива она или нет — не важно, она в любом случае отпечатывается в сознании. После этого тяжело как-то их переубедить. Так устроен мозг, чем активно пользуются.