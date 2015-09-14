Тарханов: «ЦСКА пригласил Гончаренко на будущее»

Советник президента "Урала" по спортивным вопросам Александр Тарханов оценил шансы Виктора Гончаренко возглавить в будущем ЦСКА.

"Знаю, что у Гончаренко хорошие отношения со Слуцким. Возможно, ЦСКА пригласил его на будущее, в случае ухода Слуцкого в сборную. Здесь возможны разные варианты.

Гончаренко работал в БАТЭ. Выигрывал чемпионат Беларуси. Конечно, это другой уровень. Но ведь он и в Лиге чемпионов пошумел, побеждал "Баварию". Так что, думаю, созрел. Но это только предположение. Время покажет", – сказал Тарханов.