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    Гришин: «Футбол — стечение обстоятельств. Из двух моментов «Зенит» использовал два»

    Главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о матче восьмого тура РФПЛ между армейцами и "Зенитом" (2:2).

    Можно сказать, что ЦСКА заслужил победу больше, чем «Зенит»?

    — Самый справедливый счет — тот, который на табло. Можно сколько угодно хорошо играть, но пропустить и проиграть, или играть из рук вон плохо, но забить и выиграть. Да, армейцы начали очень уверенно и вели 2:0, но в итоге пропустили обидные голы и взяли лишь очко. Это футбол.

    — Леонид Слуцкий выпустил на концовку дополнительного защитника, и его команда практически сразу пропустила. Тренерская ошибка?

    — Я не считаю это решение ошибкой. Так сложились обстоятельства. В предыдущих играх такую замену делали неоднократно и выигрывали. Футбол — стечение обстоятельств. Из двух моментов «Зенит» использовал два, вот и все.

    — ЦСКА сохранил шестиочковый отрыв от «Зенита». Это позволяет называть красно-синих главными претендентами на титул?

    — Уверен, в домашней игре ребята рассчитывали на победу. Хотя с точки зрения стратегии хорошо, что мы не подпустили к себе «Зенит». Но не забывайте, ведь есть еще «Локомотив» и другие команды, способные дать результат. Вся борьба впереди! О чемпионстве нужно говорить только тогда, когда на груди будут медали.

    Источник: Sportbox.ru

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    13.09.2015 11:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 13 сентября 2015, 14:17

      Насчёт медали можно не сомневаться. В прошлом сезоне за, честно заработанное шестое, а то и девятое, место, ЦСКА вручили серебряную медаль, предварительно заставив Краснодар потерять очки в играх с более слабыми командами и добровольно-принудительно отказаться от второго места.

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