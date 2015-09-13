Гришин: «Футбол — стечение обстоятельств. Из двух моментов «Зенит» использовал два»

Насчёт медали можно не сомневаться. В прошлом сезоне за, честно заработанное шестое, а то и девятое, место, ЦСКА вручили серебряную медаль, предварительно заставив Краснодар потерять очки в играх с более слабыми командами и добровольно-принудительно отказаться от второго места.
Главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о матче восьмого тура РФПЛ между армейцами и "Зенитом" (2:2).
— Можно сказать, что ЦСКА заслужил победу больше, чем «Зенит»?
— Самый справедливый счет — тот, который на табло. Можно сколько угодно хорошо играть, но пропустить и проиграть, или играть из рук вон плохо, но забить и выиграть. Да, армейцы начали очень уверенно и вели 2:0, но в итоге пропустили обидные голы и взяли лишь очко. Это футбол.
— Леонид Слуцкий выпустил на концовку дополнительного защитника, и его команда практически сразу пропустила. Тренерская ошибка?
— Я не считаю это решение ошибкой. Так сложились обстоятельства. В предыдущих играх такую замену делали неоднократно и выигрывали. Футбол — стечение обстоятельств. Из двух моментов «Зенит» использовал два, вот и все.
— ЦСКА сохранил шестиочковый отрыв от «Зенита». Это позволяет называть красно-синих главными претендентами на титул?
— Уверен, в домашней игре ребята рассчитывали на победу. Хотя с точки зрения стратегии хорошо, что мы не подпустили к себе «Зенит». Но не забывайте, ведь есть еще «Локомотив» и другие команды, способные дать результат. Вся борьба впереди! О чемпионстве нужно говорить только тогда, когда на груди будут медали.