Энрике: «Пике оригинально отнесся к свисту трибун, в отличие от Гути»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике высказался на тему отношения болельщиков сборной Испании к защитнику каталонцев и национальной команды Жерару Пике. Напомним, что во время матча Испании и Словакии болельщики освистали футболиста.

«Пике — серьезный, искренний и добрый человек. А еще он очень оригинально отнеся к свисту трибун. В свое время Гути был морально убит и растоптан из-за подобного отношения к себе, но Жерар оптимистично настроен», - сравнил Энрике.

Энрике не одобряет такого поведения поклонников сборной.

«Я считаю, что футболист, который представляет свою страну и отдает ей все, не должен слышать в свой адрес свист и оскорбления»