В Одессе снова запрещают проводить футбольные матчи

Одесская милиция снова запретила проводить футбольные матчи в городе. Причина такого решения - нагнетание неспокойной ситуации в Южной Пальмире. На выходных в Одессе состоится политический марш, а в воскресенье "Черноморец" должен принять "Волынь" в 7-м туре УПЛ.

Одесский клуб не согласен с решением органов МВД и собирается обратиться к главе области Михаилу Саакашвили, сообщает украинский телеканал "Футбол 1".

Напомним, весной этого года "Черноморец" проводил домашние матчи в Киеве, на стадионе "Динамо".