Ярцев: «Спартак» предлагал Дзюбе очень хорошие условия. Может, он чуть-чуть поторопился»

Бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев считает, что нападающий Артем Дзюба поторопился перейдя из «Спартака» в «Зенит» не дождавшись прихода на тренерский пост красно-белых Дмитрия Аленичева.

- Что скажете об авторе первого покера в истории сборной Дзюбе, поучаствовавшем в 12 голах цикла из 14?

– Во-первых, поздравляю его. Сейчас будут говорить: "Спартак", мол, не удержал. Но Артем выбрал свой путь. Я его с детства знаю, он воспитанник моего сына. У него есть характер, он проявлял себя во всех командах, куда бы его ни отправляли. Более того, сейчас игра сборной чуть-чуть заточена на Дзюбу, и он – по крайней мере, пока – достойно с этим справляется. Хотелось бы думать, что он и в "Зените" не затеряется.

– Признайтесь, вы как спартаковец и член попечительского совета клуба наблюдали за его голеадой со смешанными чувствами?

– Сборная – это сборная, а не "Спартак" или любой другой клуб. Рад, например, появлению в сборной Мамаева, который был у меня в "Торпедо" и уже тогда производил впечатление незаурядного игрока. Если он взялся за дело и будет проявлять свои лучшие качества, это тоже будет подспорье для сборной.

Никакой обиды на Артема у меня нет. Повторяю: этого его решение, человек выбрал свой путь. Знаю только одно: "Спартак" предлагал Артему очень хорошие условия. Очень хорошие.

Может, он чуть-чуть поторопился. Потому что обстановка в "Спартаке" после прихода Дмитрия Аленичева стала совсем другой, а Дзюба – воспитанник клуба и душой, конечно, спартаковец. Никуда он от этого не денется. Даже если сейчас в глубине души больше обижен на "Спартак", чем "Спартак" на него. За месяц-два философию игроков очень трудно перестроить, но проблески той спартаковской игры я вижу. Как и разум. В связи с этим очень рад, что "Спартак" сохранил в своих рядах Романа Широкова.